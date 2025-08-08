Logo R7.com
Marina Silva detalha mudanças no Licenciamento Ambiental

Presidente Lula sanciona projeto com vetos; autoridades abordam tema em coletiva no Planalto

  • Presidente Lula sanciona projeto de lei do licenciamento ambiental com 63 vetos.
  • Ministra Marina Silva apresenta a Licença Ambiental Especial (LAE) para agilizar licenciamento de projetos prioritários.
  • Trabalho de ajuste do projeto envolveu diálogo com sociedade civil, comunidade científica e Congresso Nacional.
  • Medida Provisória busca acelerar implementação das mudanças e formalizar práticas já em uso.

 

Nesta sexta-feira, o presidente Lula sancionou o projeto de lei do licenciamento ambiental com 63 vetos. Em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, discutiu as alterações propostas.

Marina Silva destacou a introdução da LAE (Licença Ambiental Especial), que visa agilizar o licenciamento para projetos prioritários. Apesar de ser uma novidade formal, a LAE já é aplicada na prática e envolve um conselho presidido pelo presidente para definir prioridades.

A ministra também abordou o trabalho detalhado realizado para ajustar o projeto após os vetos, envolvendo diálogo com a sociedade civil, comunidade científica e Congresso Nacional. Ela ressaltou a necessidade de criar mecanismos para substituir os dispositivos vetados, garantindo segurança jurídica e proteção ambiental.

Além disso, Marina mencionou uma Medida Provisória que busca acelerar a implementação das mudanças. Esta medida espelha o conteúdo da lei sancionada e visa formalizar práticas já em uso.

