Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Menino escapa de desabamento na Colômbia

Criança sai ilesa quando parede desaba após saída de restaurante

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Garotinho de 4 anos escapa por muito pouco de desabamento de muro na Colômbia; assista
Garotinho de 4 anos escapa por muito pouco de desabamento de muro na Colômbia; assista

Na Colômbia, um menino de quatro anos escapou por pouco quando uma parede caiu logo após ele deixar um restaurante. Felizmente, ele não se feriu, mas uma moto foi atingida e sofreu danos.

O incidente foi registrado por uma câmera de segurança e mostra o menino correndo ao ouvir o desabamento. As autoridades locais estão examinando se as chuvas intensas dos últimos dias podem ter comprometido a estrutura do local, levando ao colapso.

Assista ao vídeo - Garotinho de 4 anos escapa por muito pouco de desabamento de muro na Colômbia; assista

Veja também


Um adolescente também estava envolvido na ação e foi apreendido

Hora News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.