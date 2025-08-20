Motorista colide carro recém-comprado ao sair de concessionária

Um motorista no Camboja sofreu um acidente ao perder o controle de um carro recém-comprado após sair de uma concessionária nesta terça-feira (19). Ao tentar manobrar em ré, ele acelerou excessivamente, colidindo com um veículo estacionado do lado oposto da rua, causando seu tombamento.
Os moradores que presenciaram o ocorrido ficaram surpresos com a cena inusitada, que resultou em dois carros empilhados. Não houve feridos.
Veja também
Especialista recomenda o tempo ideal para cada idade e aconselha um diálogo aberto entre pais e filhos sobre o assunto a partir da adolescência
Hora News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!