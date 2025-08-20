Motorista colide carro recém-comprado ao sair de concessionária Impacto causou tombamento de veículo estacionado no outro lado da rua Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 18h22 (Atualizado em 20/08/2025 - 18h22 ) twitter

Um motorista no Camboja sofreu um acidente ao perder o controle de um carro recém-comprado após sair de uma concessionária nesta terça-feira (19). Ao tentar manobrar em ré, ele acelerou excessivamente, colidindo com um veículo estacionado do lado oposto da rua, causando seu tombamento.

Os moradores que presenciaram o ocorrido ficaram surpresos com a cena inusitada, que resultou em dois carros empilhados. Não houve feridos.

Especialista recomenda o tempo ideal para cada idade e aconselha um diálogo aberto entre pais e filhos sobre o assunto a partir da adolescência

