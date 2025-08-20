Logo R7.com
Motorista colide carro recém-comprado ao sair de concessionária

Impacto causou tombamento de veículo estacionado no outro lado da rua

Hora News

Um motorista no Camboja sofreu um acidente ao perder o controle de um carro recém-comprado após sair de uma concessionária nesta terça-feira (19). Ao tentar manobrar em ré, ele acelerou excessivamente, colidindo com um veículo estacionado do lado oposto da rua, causando seu tombamento.

Os moradores que presenciaram o ocorrido ficaram surpresos com a cena inusitada, que resultou em dois carros empilhados. Não houve feridos.

Especialista recomenda o tempo ideal para cada idade e aconselha um diálogo aberto entre pais e filhos sobre o assunto a partir da adolescência

