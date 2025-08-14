Mulher presa por desviar R$ 65 mil de idosos em Alta Floresta Suspeita de 24 anos usava fundos para apostar em jogo de azar Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 19h46 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h46 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher de 24 anos foi presa por desviar mais de R$ 65 mil de idosos em uma casa de repouso em Alta Floresta, MT.

Ela gerenciava os cartões bancários dos residentes e utilizava os fundos para apostas em jogos de azar.

As irregularidades foram detectadas pela direção da casa de repouso, que acionou a polícia após notar movimentações suspeitas.

A suspeita confessou ter usado o cartão de um idoso falecido e afirmou que todo o dinheiro desviado foi perdido em apostas.

Uma mulher de 24 anos foi detida em Alta Floresta, Mato Grosso, por suspeita de desviar mais de R$ 65 mil de idosos em uma casa de repouso. Ela era responsável por gerenciar os cartões bancários dos residentes e usava parte dos valores para apostas em plataformas digitais.

Os desvios ocorriam na quantia que os idosos podiam gastar livremente. A direção da casa de repouso notou movimentações incomuns e acionou a polícia, que iniciou uma investigação. Durante o interrogatório, a mulher confessou o crime e admitiu ter usado o cartão de um idoso falecido, retirando R$ 36 mil em saques diários de R$ 2 mil para evitar bloqueios.

A suspeita alegou que começou a cometer os furtos devido a um vício no “jogo do Tigrinho”, onde apostava o dinheiro desviado. O delegado responsável pela investigação confirmou que todo o montante furtado foi perdido nas apostas.

O que aconteceu com a mulher de 24 anos em Alta Floresta?

Ela foi detida por suspeita de desviar mais de R$ 65 mil de idosos em uma casa de repouso.

Como a mulher desviava o dinheiro dos idosos?

Ela gerenciava os cartões bancários dos residentes e usava parte dos valores para apostas em jogos de azar, especificamente no ‘jogo do Tigrinho’.

Qual foi a reação da direção da casa de repouso diante das irregularidades?

A direção notou movimentações incomuns e acionou a polícia, que iniciou uma investigação.

O que a mulher confessou durante o interrogatório?

Ela confessou ter usado o cartão de um idoso falecido para realizar saques de R$ 36 mil, evitando bloqueios e alegou que todo o montante furtado foi perdido nas apostas.

