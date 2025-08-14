Mulher presa por desviar R$ 65 mil de idosos em Alta Floresta

Uma mulher de 24 anos foi presa por desviar mais de R$ 65 mil de idosos em uma casa de repouso em Alta Floresta, MT.
Ela gerenciava os cartões bancários dos residentes e utilizava os fundos para apostas em jogos de azar.
As irregularidades foram detectadas pela direção da casa de repouso, que acionou a polícia após notar movimentações suspeitas.
A suspeita confessou ter usado o cartão de um idoso falecido e afirmou que todo o dinheiro desviado foi perdido em apostas.
Uma mulher de 24 anos foi detida em Alta Floresta, Mato Grosso, por suspeita de desviar mais de R$ 65 mil de idosos em uma casa de repouso. Ela era responsável por gerenciar os cartões bancários dos residentes e usava parte dos valores para apostas em plataformas digitais.
Os desvios ocorriam na quantia que os idosos podiam gastar livremente. A direção da casa de repouso notou movimentações incomuns e acionou a polícia, que iniciou uma investigação. Durante o interrogatório, a mulher confessou o crime e admitiu ter usado o cartão de um idoso falecido, retirando R$ 36 mil em saques diários de R$ 2 mil para evitar bloqueios.
A suspeita alegou que começou a cometer os furtos devido a um vício no “jogo do Tigrinho”, onde apostava o dinheiro desviado. O delegado responsável pela investigação confirmou que todo o montante furtado foi perdido nas apostas.
O que aconteceu com a mulher de 24 anos em Alta Floresta?
Ela foi detida por suspeita de desviar mais de R$ 65 mil de idosos em uma casa de repouso.
Como a mulher desviava o dinheiro dos idosos?
Ela gerenciava os cartões bancários dos residentes e usava parte dos valores para apostas em jogos de azar, especificamente no ‘jogo do Tigrinho’.
Qual foi a reação da direção da casa de repouso diante das irregularidades?
A direção notou movimentações incomuns e acionou a polícia, que iniciou uma investigação.
O que a mulher confessou durante o interrogatório?
Ela confessou ter usado o cartão de um idoso falecido para realizar saques de R$ 36 mil, evitando bloqueios e alegou que todo o montante furtado foi perdido nas apostas.
