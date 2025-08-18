Logo R7.com
Mulher sofre acidente de paraquedas em Anápolis

Acidente ocorreu no domingo; vítima foi socorrida por enfermeiro

Hora News

No domingo (17), uma mulher sofreu um acidente durante um salto de paraquedas em Anápolis, Goiás. Testemunhas registraram o momento em que um avião monomotor sobrevoava a área em baixa altitude, enquanto o paraquedas da mulher girava descontroladamente.

Um enfermeiro que estava próximo prestou os primeiros socorros à vítima. Posteriormente, os bombeiros foram acionados e a transportaram para um hospital local, onde ela permanece internada.

Vítima tinha medida de proteção contra suspeito; ele foi encontrado nesta segunda (18) em outra cidade durante fuga

