Mulher sofre acidente de paraquedas em Anápolis

No domingo (17), uma mulher sofreu um acidente durante um salto de paraquedas em Anápolis, Goiás. Testemunhas registraram o momento em que um avião monomotor sobrevoava a área em baixa altitude, enquanto o paraquedas da mulher girava descontroladamente.

Um enfermeiro que estava próximo prestou os primeiros socorros à vítima. Posteriormente, os bombeiros foram acionados e a transportaram para um hospital local, onde ela permanece internada.

