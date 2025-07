Número de mortos em naufrágio no Vietnã aumenta para 38 Equipes de resgate enfrentam desafios com aproximação de tufão Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h38 ) twitter

Sobe para 38 o número de mortos em naufrágio no Vietnã; quatro pessoas seguem desaparecidas

O número de mortos em um naufrágio na baía de Ha Long, no Vietnã, subiu para 38. O acidente ocorreu após uma tempestade atingir a região nordeste do país, e quatro passageiros ainda estão desaparecidos. As equipes de resgate enfrentam dificuldades nas buscas devido à aproximação de um tufão.

O barco de turismo virou após a passagem do ciclone Whipa, que causou a tempestade repentina. A bordo estavam cerca de 50 pessoas, em sua maioria turistas. Sobreviventes relataram que o incidente ocorreu de maneira muito rápida.

