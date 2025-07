Prefeito de Palmas reassume cargo por decisão do TSE Cristiano Zanin revoga prisão domiciliar de Eduardo Siqueira Campos Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/07/2025 - 11h08 (Atualizado em 19/07/2025 - 11h08 ) twitter

Zanin determina retorno do prefeito de Palmas ao cargo

Cristiano Zanin, ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou o retorno imediato de Eduardo Siqueira Campos ao cargo de prefeito de Palmas. A decisão foi baseada no argumento da defesa de que o processo judicial enfrentado por Campos não está relacionado às suas funções públicas.

O prefeito foi preso em junho durante investigações sobre um suposto esquema de venda de decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça (STJ). As apurações indicaram que ele teria vazado informações sigilosas sobre inquéritos em andamento. Com a decisão, Campos deve seguir medidas cautelares, incluindo evitar contato com outros investigados.

