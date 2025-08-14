Onda de calor e incêndios causam mortes na Europa
Grécia enfrenta situação crítica; Espanha evacua milhares
A Europa está sofrendo com uma intensa onda de calor acompanhada por incêndios florestais, resultando em pelo menos quatro mortes. Na Grécia, cerca de cinco mil bombeiros, com apoio de voluntários, enfrentam focos de incêndio. Patras foi severamente afetada, enquanto as ilhas de Chios e Zacintos passaram por evacuações em massa.
Na província espanhola de León, mais de quatro mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas devido aos incêndios. Um bombeiro voluntário morreu durante o combate ao fogo. As condições climáticas adversas, como ventos fortes e tempo seco, estão dificultando o controle dos incêndios em toda a Europa.
Portugal estendeu seu estado de alerta para incêndios devido ao calor extremo. Na Itália, foi emitido alerta vermelho para várias cidades, incluindo Roma. Outros países como França, Turquia, Albânia, Hungria e Eslovênia também enfrentam temperaturas recordes.
