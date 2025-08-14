Logo R7.com
Onda de calor e incêndios causam mortes na Europa

Grécia enfrenta situação crítica; Espanha evacua milhares

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Europa enfrenta uma onda de calor intensa e incêndios florestais, resultando em pelo menos quatro mortes.
  • A Grécia mobilizou cerca de cinco mil bombeiros para combater cerca de 150 focos de incêndio, com evacuações em massa em ilhas.
  • Na Espanha, mais de quatro mil pessoas foram evacuadas e um bombeiro voluntário morreu durante o combate ao fogo.
  • Portugal e Itália emitiram alertas devido ao calor extremo, com outros países europeus também enfrentando temperaturas recordes.

 

A Europa está sofrendo com uma intensa onda de calor acompanhada por incêndios florestais, resultando em pelo menos quatro mortes. Na Grécia, cerca de cinco mil bombeiros, com apoio de voluntários, enfrentam focos de incêndio. Patras foi severamente afetada, enquanto as ilhas de Chios e Zacintos passaram por evacuações em massa.

Na província espanhola de León, mais de quatro mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas devido aos incêndios. Um bombeiro voluntário morreu durante o combate ao fogo. As condições climáticas adversas, como ventos fortes e tempo seco, estão dificultando o controle dos incêndios em toda a Europa.

Portugal estendeu seu estado de alerta para incêndios devido ao calor extremo. Na Itália, foi emitido alerta vermelho para várias cidades, incluindo Roma. Outros países como França, Turquia, Albânia, Hungria e Eslovênia também enfrentam temperaturas recordes.

