Pequeno avião colide durante pouso em Montana

Um avião de pequeno porte perdeu o controle ao pousar em Montana, Estados Unidos, colidindo com outra aeronave e causando um incêndio na pista e em uma área de grama próxima. Os quatro ocupantes conseguiram sair sozinhos; dois tiveram ferimentos leves. A outra aeronave estava vazia no momento do acidente. As equipes de emergência controlaram rapidamente as chamas.
