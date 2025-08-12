Logo R7.com
Estados Unidos


Pequeno avião colide durante pouso em Montana

Incêndio causado por acidente foi rapidamente controlado

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um avião de pequeno porte perdeu o controle ao pousar em Montana, Estados Unidos, colidindo com outra aeronave e causando um incêndio na pista e em uma área de grama próxima. Os quatro ocupantes conseguiram sair sozinhos; dois tiveram ferimentos leves. A outra aeronave estava vazia no momento do acidente. As equipes de emergência controlaram rapidamente as chamas.

