Pequeno avião colide durante pouso em Montana Incêndio causado por acidente foi rapidamente controlado Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h00 )

Um avião de pequeno porte perdeu o controle ao pousar em Montana, Estados Unidos, colidindo com outra aeronave e causando um incêndio na pista e em uma área de grama próxima. Os quatro ocupantes conseguiram sair sozinhos; dois tiveram ferimentos leves. A outra aeronave estava vazia no momento do acidente. As equipes de emergência controlaram rapidamente as chamas.

