‘Pergunta para o Trump por que ele citou caça às bruxas’, afirma Bolsonaro após colocar tornozeleira

O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou as tarifas e tensões com o governo norte-americano em entrevista coletiva após instalar a tornozeleira eletrônica como medida preventiva na tentativa de golpe de Estado, na manhã desta sexta-feira (18).



“Na primeira carta [de Trump], ele fala da liberdade de expressão e da parte comercial, [de] como o Brasil tem tratado os Estados Unidos. Pergunta para ele por que ele citou a caça às bruxas”, afirmou.



Bolsonaro teceu críticas à falta de tentativas de aproximação do governo Lula com Trump e classificou o brasileiro como "alienado". O ex-presidente ressaltou que buscaria uma audiência com o presidente americano, caso fosse de interesse do Estado.



“Eu conversaria. Se eu fosse presidente, seria algo parecido com a Argentina, onde 80% dos produtos é tarifa zero”, concluiu.