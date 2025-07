'Suprema humilhação', diz Bolsonaro em 1ª entrevista após colocar tornozeleira e ser alvo da PF

Em sua primeira entrevista coletiva após a operação da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou estar vivendo uma “suprema humilhação”. Ele reiterou que não há provas contra ele relacionadas a uma tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito e classificou o governo Lula como “alienado”.



“Um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe de festim”, declarou Bolsonaro. Ele também afirmou esperar que o julgamento no STF (Supremo Tribunal Fedearl) seja “técnico, e não político”.



Na manhã desta sexta-feira (18), a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca na residência do ex-presidente e em endereços ligados ao PL (Partido Liberal). Como resultado das medidas cautelares, Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa entre 19h e 6h, inclusive nos finais de semana. Também está impedido de acessar redes sociais, manter contato com embaixadores, diplomatas, outros réus ou se aproximar de embaixadas.