Presidente da CNI fala em acordos bilaterais para superar tarifas dos EUA
Ricardo Alban destaca defesa comercial e equilíbrio em meio à crise
Durante um evento na quarta-feira (13), Ricardo Alban, presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), ressaltou a importância de equilíbrio para enfrentar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Ele destacou que crises podem gerar oportunidades e a necessidade de adotar uma perspectiva otimista.
Alban anunciou medidas para proteger os interesses do setor produtivo brasileiro, incluindo ações legais nos Estados Unidos. Ele enfatizou a importância de uma defesa comercial robusta para garantir a resiliência da indústria nacional.
O presidente da CNI defendeu uma abordagem proativa na busca por acordos bilaterais com o Mercosul e novos mercados, como estratégia para abrir oportunidades para o Brasil. Alban destacou que a união é essencial para colocar o Brasil em primeiro lugar.
