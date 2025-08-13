Logo R7.com
Presidente da CNI fala em acordos bilaterais para superar tarifas dos EUA

Ricardo Alban destaca defesa comercial e equilíbrio em meio à crise

Hora News

  • Ricardo Alban, presidente da CNI, enfatiza a necessidade de equilibrar tarifas dos EUA.
  • Medidas para proteger o setor produtivo brasileiro incluem ações legais nos EUA.
  • A defesa comercial robusta é vital para a resiliência da indústria nacional.
  • Alban propõe acordos bilaterais com o Mercosul e novos mercados para abrir oportunidades.

 

Durante um evento na quarta-feira (13), Ricardo Alban, presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), ressaltou a importância de equilíbrio para enfrentar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Ele destacou que crises podem gerar oportunidades e a necessidade de adotar uma perspectiva otimista.

Alban anunciou medidas para proteger os interesses do setor produtivo brasileiro, incluindo ações legais nos Estados Unidos. Ele enfatizou a importância de uma defesa comercial robusta para garantir a resiliência da indústria nacional.

O presidente da CNI defendeu uma abordagem proativa na busca por acordos bilaterais com o Mercosul e novos mercados, como estratégia para abrir oportunidades para o Brasil. Alban destacou que a união é essencial para colocar o Brasil em primeiro lugar.

Qual foi o foco do evento realizado por Ricardo Alban na quarta-feira (13)?

O foco do evento foi discutir a importância do equilíbrio para enfrentar as tarifas impostas pelos Estados Unidos e como crises podem gerar oportunidades.


Quais medidas anunciou Ricardo Alban para proteger o setor produtivo brasileiro?

Ricardo Alban anunciou ações legais nos Estados Unidos e enfatizou a importância de uma defesa comercial robusta para garantir a resiliência da indústria nacional.

Qual estratégia Alban defendeu para abrir oportunidades para o Brasil?

Alban defendeu uma abordagem proativa na busca por acordos bilaterais com o Mercosul e novos mercados como estratégia para abrir oportunidades para o Brasil.


O que Alban ressaltou sobre a união entre os setores para o Brasil?

Alban destacou que a união é essencial para colocar o Brasil em primeiro lugar.

