Previsão do tempo em São Paulo indica chuva e céu nublado
Cidades paulistas devem enfrentar clima úmido nesta quarta-feira
A quarta-feira em São Paulo será marcada por céu nublado e possibilidade de chuva em várias cidades do estado, incluindo a capital. A previsão indica chuva persistente durante a madrugada e início da manhã na Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira e Faixa Leste do estado, com acumulados significativos em áreas isoladas.
Ao longo do dia, a intensidade da chuva deve diminuir, mas o tempo permanecerá úmido e com nebulosidade. No interior e oeste do estado, o sol pode aparecer entre nuvens à tarde, enquanto regiões serranas como a Mantiqueira e o Vale do Paraíba podem registrar pancadas fracas no final do dia.
No sul do Brasil, a umidade marítima continua a influenciar o clima, embora as chuvas tenham enfraquecido. Santa Catarina deve enfrentar tempo úmido com rajadas de vento entre 40 e 50 km/h previstas entre o litoral catarinense e o Rio de Janeiro. Enquanto isso, o interior de São Paulo começa a retomar o calor e a secura, com umidade do ar abaixo de 20% em algumas áreas.
As temperaturas variam pelo país, com máximas de 23 graus em São Paulo, 29 em Belo Horizonte e Salvador, além de picos de 31 em Cuiabá e 36 em Palmas. O risco de incêndios e desconfortos respiratórios permanece elevado em regiões como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e sul do Maranhão.
