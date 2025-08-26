Previsão do tempo em São Paulo indica chuva e céu nublado Cidades paulistas devem enfrentar clima úmido nesta quarta-feira Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 19h33 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tempo nublado e possibilidade de chuva em São Paulo nesta quarta-feira.

Chuvas persistentes durante a madrugada, com acumulados significativos em áreas isoladas.

Interior e oeste do estado podem ver aparição do sol à tarde; pancadas fracas no final do dia nas regiões serranas.

Temperaturas variam, com máximas de 23°C em São Paulo e riscos elevados de incêndios e desconfortos respiratórios em várias regiões.

A quarta-feira em São Paulo será marcada por céu nublado e possibilidade de chuva em várias cidades do estado, incluindo a capital. A previsão indica chuva persistente durante a madrugada e início da manhã na Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira e Faixa Leste do estado, com acumulados significativos em áreas isoladas.

Ao longo do dia, a intensidade da chuva deve diminuir, mas o tempo permanecerá úmido e com nebulosidade. No interior e oeste do estado, o sol pode aparecer entre nuvens à tarde, enquanto regiões serranas como a Mantiqueira e o Vale do Paraíba podem registrar pancadas fracas no final do dia.

No sul do Brasil, a umidade marítima continua a influenciar o clima, embora as chuvas tenham enfraquecido. Santa Catarina deve enfrentar tempo úmido com rajadas de vento entre 40 e 50 km/h previstas entre o litoral catarinense e o Rio de Janeiro. Enquanto isso, o interior de São Paulo começa a retomar o calor e a secura, com umidade do ar abaixo de 20% em algumas áreas.

As temperaturas variam pelo país, com máximas de 23 graus em São Paulo, 29 em Belo Horizonte e Salvador, além de picos de 31 em Cuiabá e 36 em Palmas. O risco de incêndios e desconfortos respiratórios permanece elevado em regiões como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e sul do Maranhão.

Perguntas e Respostas

Como será o clima em São Paulo nesta quarta-feira?

Nesta quarta-feira, São Paulo terá céu nublado e possibilidade de chuvas em várias cidades, incluindo a capital, com chuvas persistentes durante a madrugada e início da manhã.

A chuva em São Paulo deve continuar ao longo do dia?

A intensidade da chuva deve diminuir ao longo do dia, mas o tempo permanecerá úmido e com nebulosidade.

Quais as temperaturas esperadas para o dia?

As temperaturas em São Paulo devem chegar a 23 graus, enquanto Belo Horizonte e Salvador podem registrar até 29 graus, e picos de 31 graus em Cuiabá e 36 graus em Palmas.

Quais são os riscos associados ao clima nesta quarta-feira?

O risco de incêndios e desconfortos respiratórios permanece elevado em regiões como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e sul do Maranhão.

