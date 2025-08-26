Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Previsão do tempo em São Paulo indica chuva e céu nublado

Cidades paulistas devem enfrentar clima úmido nesta quarta-feira

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Tempo nublado e possibilidade de chuva em São Paulo nesta quarta-feira.
  • Chuvas persistentes durante a madrugada, com acumulados significativos em áreas isoladas.
  • Interior e oeste do estado podem ver aparição do sol à tarde; pancadas fracas no final do dia nas regiões serranas.
  • Temperaturas variam, com máximas de 23°C em São Paulo e riscos elevados de incêndios e desconfortos respiratórios em várias regiões.

 

Confira a previsão do tempo para esta quarta (27) em todo o Brasil
Confira a previsão do tempo para esta quarta (27) em todo o Brasil

A quarta-feira em São Paulo será marcada por céu nublado e possibilidade de chuva em várias cidades do estado, incluindo a capital. A previsão indica chuva persistente durante a madrugada e início da manhã na Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira e Faixa Leste do estado, com acumulados significativos em áreas isoladas.

Ao longo do dia, a intensidade da chuva deve diminuir, mas o tempo permanecerá úmido e com nebulosidade. No interior e oeste do estado, o sol pode aparecer entre nuvens à tarde, enquanto regiões serranas como a Mantiqueira e o Vale do Paraíba podem registrar pancadas fracas no final do dia.

No sul do Brasil, a umidade marítima continua a influenciar o clima, embora as chuvas tenham enfraquecido. Santa Catarina deve enfrentar tempo úmido com rajadas de vento entre 40 e 50 km/h previstas entre o litoral catarinense e o Rio de Janeiro. Enquanto isso, o interior de São Paulo começa a retomar o calor e a secura, com umidade do ar abaixo de 20% em algumas áreas.

As temperaturas variam pelo país, com máximas de 23 graus em São Paulo, 29 em Belo Horizonte e Salvador, além de picos de 31 em Cuiabá e 36 em Palmas. O risco de incêndios e desconfortos respiratórios permanece elevado em regiões como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e sul do Maranhão.


Perguntas e Respostas

Como será o clima em São Paulo nesta quarta-feira?

Nesta quarta-feira, São Paulo terá céu nublado e possibilidade de chuvas em várias cidades, incluindo a capital, com chuvas persistentes durante a madrugada e início da manhã.


A chuva em São Paulo deve continuar ao longo do dia?

A intensidade da chuva deve diminuir ao longo do dia, mas o tempo permanecerá úmido e com nebulosidade.


Quais as temperaturas esperadas para o dia?

As temperaturas em São Paulo devem chegar a 23 graus, enquanto Belo Horizonte e Salvador podem registrar até 29 graus, e picos de 31 graus em Cuiabá e 36 graus em Palmas.

Quais são os riscos associados ao clima nesta quarta-feira?

O risco de incêndios e desconfortos respiratórios permanece elevado em regiões como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e sul do Maranhão.

Assista ao vídeo - Confira a previsão do tempo para esta quarta (27) em todo o Brasil

Veja também


Depois do período seco, cidades do estado de São Paulo devem amanhecer nubladas com possibilidade de chuva

Hora News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.