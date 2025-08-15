Quadrilha em motos realiza arrastão no Jardim Ângela

Seis homens em quatro motos foram flagrados por câmeras de segurança realizando arrastões no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. As imagens mostram os suspeitos abordando duas mulheres durante a noite.
Em um dos casos, uma mulher vestindo casaco branco foi abordada por dois homens em uma moto, enquanto outras motos davam cobertura à ação. Em outro momento, uma mulher de casaco preto foi assaltada por quatro homens em três motos. Após os ataques, os suspeitos fugiram rapidamente do local.
