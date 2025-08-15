Quadrilha em motos realiza arrastão no Jardim Ângela Seis homens foram flagrados assaltando mulheres na zona sul de São Paulo Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 17h51 (Atualizado em 15/08/2025 - 17h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Seis homens em quatro motos foram flagrados por câmeras de segurança realizando arrastões no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. As imagens mostram os suspeitos abordando duas mulheres durante a noite.

Em um dos casos, uma mulher vestindo casaco branco foi abordada por dois homens em uma moto, enquanto outras motos davam cobertura à ação. Em outro momento, uma mulher de casaco preto foi assaltada por quatro homens em três motos. Após os ataques, os suspeitos fugiram rapidamente do local.

Veja também

‌



Câmeras de segurança flagraram o grupo abordando as vítimas durante a noite a bordo de quatro motos

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Quadrilha faz sequência de arrastão e assusta moradores da zona sul de SP ‘Estamos vivendo uma geração de crianças com insônia’, diz pediatra Avião quica na pista durante pouso em meio a tufão em Taiwan; veja vídeo Vulcão Etna entra em erupção e ‘dá show’ para turistas na Itália Ambulante acerta lata na cabeça de fiscal da prefeitura ao ter carrinho confiscado em Goiânia (GO) Porta de ônibus quebra durante parada, mas motorista guarda e segue viagem; veja vídeo Veja o momento em que Trump e Putin chegam ao Alasca para discutir acordo de paz na Ucrânia Prisão de Hytalo Santos: polícia tinha informação de provável tentativa de fuga do influenciador Defesa de Hytalo Santos insinua 'perseguição' e afirma que influenciador vai provar inocência Polícia apreendeu oito celulares e um carro de luxo durante prisão de Hytalo Santos Hytalo Santos é preso em São Paulo após ser acusado de exploração de menores nas redes sociais Crianças de 7 e 11 anos fogem de casa para encontrar influenciador a 350 km de distância Homem entra em pânico ao confundir porta de elevador e pensar que está preso; veja vídeo Onda de calor e queimadas deixam ao menos quatro mortos na Europa Incêndio em depósito de materiais recicláveis causa prejuízo milionário em Palmital (SP) Cuidadora desvia R$ 65 mil de idosos em casa de repouso, aposta no Tigrinho e perde tudo Fortes chuvas causam enchentes e provocam a morte de uma família no Tennessee, nos EUA Jovem distraído com fones de ouvido é atropelado por bonde e precisa pagar multa de R$ 13 mil; veja Incêndios florestais causam pelo menos duas mortes em 24 horas na Europa Homem salta de carro em movimento para escapar de sequestro relâmpago; veja vídeo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!