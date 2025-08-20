Logo R7.com
Redemoinho repentino causa pânico em área de alimentação na China

Fenômeno natural lança objetos à distância em segundos sem feridos

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um redemoinho surpreendeu frequentadores de uma área de alimentação ao ar livre na China, lançando mesas, cadeiras e até motocicletas para longe. O fenômeno inesperado durou poucos segundos, mas foi suficiente para causar destruição e deixar uma pilha de entulhos no local. Não houve feridos.

