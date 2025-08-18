Reunião na Casa Branca discute paz duradoura na Ucrânia Líderes europeus se encontram com Trump e Zelensky para negociar fim do conflito Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 17h35 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Líderes europeus estiveram reunidos na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira (18). O encontro teve como objetivo discutir soluções para encerrar a guerra na Ucrânia.

Durante a reunião, o presidente da França, Emmanuel Macron, expressou gratidão pelo esforço de Trump em facilitar as negociações. Ele destacou a importância de uma união entre os líderes para alcançar a paz no Leste Europeu. Macron enfatizou a necessidade de garantias de segurança para assegurar uma paz duradoura tanto para a Ucrânia quanto para todo o continente europeu.

Veja também

‌



Líderes europeus se reuniram com Donald Trump e Volodymyr Zelensky, nesta segunda (18), na Casa Branca

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Macron defende credibilidade do Exército ucraniano como garantia de segurança contra a Rússia Quilo de carne bovina sobe para R$ 150 nos EUA, recorde histórico ‘Pressionar a Rússia’, diz chanceler alemão ao destacar complexidade das negociações ‘Podemos salvar milhares de vidas’, diz Trump ao falar dos esforços pelo fim da guerra na Ucrânia Candidatos à presidência da Bolívia falam sobre disputa que pode transformar a política do país 'Equador e Brasil têm muito espaço para ampliar o comércio bilateral', diz Lula ao receber Noboa Quadrilha faz sequência de arrastão e assusta moradores da zona sul de SP ‘Estamos vivendo uma geração de crianças com insônia’, diz pediatra Avião quica na pista durante pouso em meio a tufão em Taiwan; veja vídeo Vulcão Etna entra em erupção e ‘dá show’ para turistas na Itália Ambulante acerta lata na cabeça de fiscal da prefeitura ao ter carrinho confiscado em Goiânia (GO) Porta de ônibus quebra durante parada, mas motorista guarda e segue viagem; veja vídeo Veja o momento em que Trump e Putin chegam ao Alasca para discutir acordo de paz na Ucrânia Prisão de Hytalo Santos: polícia tinha informação de provável tentativa de fuga do influenciador Defesa de Hytalo Santos insinua 'perseguição' e afirma que influenciador vai provar inocência Polícia apreendeu oito celulares e um carro de luxo durante prisão de Hytalo Santos Hytalo Santos é preso em São Paulo após ser acusado de exploração de menores nas redes sociais Crianças de 7 e 11 anos fogem de casa para encontrar influenciador a 350 km de distância Homem entra em pânico ao confundir porta de elevador e pensar que está preso; veja vídeo Onda de calor e queimadas deixam ao menos quatro mortos na Europa

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!