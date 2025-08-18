Reunião na Casa Branca discute paz duradoura na Ucrânia

Líderes europeus estiveram reunidos na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira (18). O encontro teve como objetivo discutir soluções para encerrar a guerra na Ucrânia.
Durante a reunião, o presidente da França, Emmanuel Macron, expressou gratidão pelo esforço de Trump em facilitar as negociações. Ele destacou a importância de uma união entre os líderes para alcançar a paz no Leste Europeu. Macron enfatizou a necessidade de garantias de segurança para assegurar uma paz duradoura tanto para a Ucrânia quanto para todo o continente europeu.
Líderes europeus se reuniram com Donald Trump e Volodymyr Zelensky, nesta segunda (18), na Casa Branca
