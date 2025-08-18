Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Rússia x Ucrânia


Reunião na Casa Branca discute paz duradoura na Ucrânia

Líderes europeus se encontram com Trump e Zelensky para negociar fim do conflito

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Líderes europeus estiveram reunidos na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira (18). O encontro teve como objetivo discutir soluções para encerrar a guerra na Ucrânia.

Durante a reunião, o presidente da França, Emmanuel Macron, expressou gratidão pelo esforço de Trump em facilitar as negociações. Ele destacou a importância de uma união entre os líderes para alcançar a paz no Leste Europeu. Macron enfatizou a necessidade de garantias de segurança para assegurar uma paz duradoura tanto para a Ucrânia quanto para todo o continente europeu.

Veja também


Líderes europeus se reuniram com Donald Trump e Volodymyr Zelensky, nesta segunda (18), na Casa Branca

Hora News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.