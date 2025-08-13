Logo R7.com
Revendedor de joias escapa de sequestro saltando de carro em movimento

Vítima fugiu ao passar por base policial no Paraná; criminosos armados fugiram

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um revendedor de joias de Brasília escapou de um sequestro relâmpago no Paraná ao saltar de um carro em movimento. Ele foi abordado por dois criminosos armados com facas e forçado a dirigir seu próprio veículo.

A fuga ocorreu quando o carro passava por uma base da Polícia Rodoviária Federal, momento em que a vítima aproveitou para saltar do veículo. Os assaltantes conseguiram fugir, mas o carro foi posteriormente encontrado abandonado em Jataizinho, no Paraná. A vítima foi levada para a delegacia local para prestar depoimento.

