SEBRAE e Ministério da Agricultura firmam parceria para apoiar pequenos produtores

SEBRAE e Ministério da Agricultura assinam acordo de cooperação técnica.
Iniciativa visa apoiar pequenos produtores rurais e aumentar a competitividade das agroindústrias.
A estratégia inclui consórcios municipais para otimizar recursos e ampliar a comercialização.
O SEBRAE e o Ministério da Agricultura assinaram um acordo de cooperação técnica em Brasília, com a presença de Décio Lima, presidente do SEBRAE, e Carlos Fávaro, Ministro da Agricultura. A iniciativa visa apoiar pequenos produtores rurais no Brasil.
Décio Lima destacou a importância de políticas de proteção para pequenos negócios, afirmando que a colaboração entre o Ministério e o SEBRAE é crucial para sua inclusão na economia nacional.
Carlos Fávaro explicou que a meta é certificar até 2.300 municípios brasileiros com o selo SISBI-POA, facilitando o acesso dos produtos nacionais a novos mercados. A estratégia inclui a utilização de consórcios municipais para otimizar recursos e apoiar pequenos empreendedores na ampliação das possibilidades de comercialização em todo o país.
Veja também
Índice de novos fumantes adultos saiu de 9,3% em 2023 para 11,6% em 2024; foi o primeiro aumento desde o ano de 2007
Hora News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!