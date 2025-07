Senadores brasileiros buscam diálogo nos EUA sobre tarifas comerciais Comitiva discute tarifas e busca estreitar relações com autoridades americanas Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h35 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Senadores brasileiros estão em Washington para dialogar sobre tensões comerciais com os EUA.

A comitiva, composta por oito senadores, busca abrir canais de comunicação sobre tarifas comerciais.

Destaque para a importância de aliviar tarifas em produtos como café e grãos, essenciais economicamente.

A missão é apenas o início de um processo para fortalecer relações comerciais e diplomáticas entre os países.

‘Ninguém tinha a pretensão de sair daqui com isso resolvido’, afirma senador sobre missão nos EUA

Senadores brasileiros estão em Washington para dialogar com autoridades locais sobre as tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. A comitiva, composta por sete senadores, realizou uma coletiva de imprensa para apresentar os avanços das reuniões com políticos e empresários americanos. O objetivo principal é abrir canais de comunicação para discutir as tarifas impostas pelo governo americano.

Durante a coletiva, foi destacado que a missão não tinha a intenção de resolver todos os problemas imediatamente, mas sim de iniciar um diálogo produtivo. Os senadores enfatizaram a importância de estabelecer conversas com representantes tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata, buscando demonstrar que as tarifas podem ser prejudiciais para ambos os países.

Os parlamentares americanos discutiram a possibilidade de isenção de taxas para certos produtos, como café e grãos, setores dos quais dependem economicamente. A reação dos senadores americanos sugere que a taxação desses produtos poderia ser prejudicial para os Estados Unidos, reforçando a necessidade de negociação.

Assista ao vídeo - ‘Ninguém tinha a pretensão de sair daqui com isso resolvido’, afirma senador sobre missão nos EUA

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!