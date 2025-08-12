Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Record News

Sidney Oliveira é preso em operação anticorrupção

Ministério Público investiga esquema de corrupção envolvendo grandes empresas

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O empresário Sidney Oliveira, da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso em São Paulo durante operação do Ministério Público.
  • A ação visava desmantelar um esquema de corrupção ligado à liberação de créditos tributários.
  • Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e outras grandes empresas do setor varejista podem estar envolvidas.
  • A investigação identificou um auditor fiscal como mentor do esquema, que recebeu propinas superiores a R$ 1 bilhão.

 

O empresário Sidney Oliveira, proprietário da rede de farmácias ULTRAFARMA, foi preso em São Paulo durante uma operação do Ministério Público do Estado. A ação visava desmantelar um esquema de corrupção relacionado à liberação de créditos tributários.

Durante coletiva de imprensa, o promotor Roberto Bodini destacou que outras grandes empresas do setor varejista podem estar envolvidas no mesmo esquema. A operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e resultou na prisão de três pessoas, incluindo dois empresários e um auditor fiscal apontado como o mentor do esquema.

A investigação revelou que o auditor fiscal usava uma empresa registrada no nome de sua mãe para receber propinas, totalizando mais de R$ 1 bilhão. As autoridades continuam analisando materiais apreendidos e calculando o prejuízo causado ao Estado de São Paulo.

A operação prossegue com a colaboração da Secretaria da Fazenda para revisar procedimentos e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.


Quem foi preso durante a operação anticorrupção realizada pelo Ministério Público?

O empresário Sidney Oliveira, proprietário da rede de farmácias ULTRAFARMA foi preso em São Paulo.

Qual era o objetivo da operação do Ministério Público que resultou na prisão de Sidney Oliveira?

A operação visava desmantelar um esquema de corrupção relacionado à liberação de créditos tributários.


Quantas pessoas foram presas e que cargos ocupavam?

Três pessoas foram presas, incluindo dois empresários e um auditor fiscal apontado como o mentor do esquema.

O que a investigação revelou sobre o auditor fiscal envolvido?

A investigação revelou que o auditor fiscal usava uma empresa registrada no nome de sua mãe para receber propinas, totalizando mais de R$ 1 bilhão.

Veja também


Dono da rede Ultrafarma foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante uma investigação do Ministério Público

Hora News playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.