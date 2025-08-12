Sidney Oliveira é preso em operação anticorrupção
Ministério Público investiga esquema de corrupção envolvendo grandes empresas
O empresário Sidney Oliveira, proprietário da rede de farmácias ULTRAFARMA, foi preso em São Paulo durante uma operação do Ministério Público do Estado. A ação visava desmantelar um esquema de corrupção relacionado à liberação de créditos tributários.
Durante coletiva de imprensa, o promotor Roberto Bodini destacou que outras grandes empresas do setor varejista podem estar envolvidas no mesmo esquema. A operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e resultou na prisão de três pessoas, incluindo dois empresários e um auditor fiscal apontado como o mentor do esquema.
A investigação revelou que o auditor fiscal usava uma empresa registrada no nome de sua mãe para receber propinas, totalizando mais de R$ 1 bilhão. As autoridades continuam analisando materiais apreendidos e calculando o prejuízo causado ao Estado de São Paulo.
A operação prossegue com a colaboração da Secretaria da Fazenda para revisar procedimentos e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
