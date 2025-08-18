Suspeito de feminicídio em Sorriso é preso durante fuga

Homem de 31 anos é preso em Boa Esperança do Norte, suspeito de feminicídio.
Ele assassinou a ex-namorada de 24 anos em um pesqueiro em Sorriso durante um almoço.
A vítima possuía medida protetiva contra o suspeito que se aproximou para entregar um presente antes de atirar.
Mato Grosso é o estado com o maior número de feminicídios do Brasil pelo segundo ano consecutivo.
Um homem de 31 anos foi preso nesta segunda-feira em Boa Esperança do Norte, Mato Grosso, suspeito de assassinar sua ex-namorada de 24 anos em um pesqueiro na cidade de Sorriso. O crime ocorreu no domingo enquanto a vítima almoçava com uma amiga.
A jovem era operadora de caixa e estudante de administração e possuía uma medida protetiva contra o suspeito. Ele teria se aproximado dela sob o pretexto de entregar um presente antes de atirar no rosto da vítima. Após o crime, ele fugiu em um carro preto, mas foi localizado pela polícia em uma estrada vicinal durante sua tentativa de fuga.
O caso destaca a preocupante estatística do Mato Grosso como o estado com maior número de feminicídios no Brasil pelo segundo ano consecutivo.
Quem é o suspeito de feminicídio preso em Sorriso?
Um homem de 31 anos, suspeito de assassinar sua ex-namorada de 24 anos.
Qual foi a circunstância do crime ocorrido em Sorriso?
O crime ocorreu em um pesqueiro enquanto a vítima almoçava com uma amiga.
O que a vítima tinha em relação ao suspeito?
A jovem possuía uma medida protetiva contra o suspeito.
Como o suspeito foi capturado pela polícia?
Ele foi localizado em uma estrada vicinal após fugir em um carro preto.
