Suspeito de feminicídio em Sorriso é preso durante fuga

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem de 31 anos é preso em Boa Esperança do Norte, suspeito de feminicídio.

Ele assassinou a ex-namorada de 24 anos em um pesqueiro em Sorriso durante um almoço.

A vítima possuía medida protetiva contra o suspeito que se aproximou para entregar um presente antes de atirar.

Mato Grosso é o estado com o maior número de feminicídios do Brasil pelo segundo ano consecutivo.

Um homem de 31 anos foi preso nesta segunda-feira em Boa Esperança do Norte, Mato Grosso, suspeito de assassinar sua ex-namorada de 24 anos em um pesqueiro na cidade de Sorriso. O crime ocorreu no domingo enquanto a vítima almoçava com uma amiga.

A jovem era operadora de caixa e estudante de administração e possuía uma medida protetiva contra o suspeito. Ele teria se aproximado dela sob o pretexto de entregar um presente antes de atirar no rosto da vítima. Após o crime, ele fugiu em um carro preto, mas foi localizado pela polícia em uma estrada vicinal durante sua tentativa de fuga.

O caso destaca a preocupante estatística do Mato Grosso como o estado com maior número de feminicídios no Brasil pelo segundo ano consecutivo.

Quem é o suspeito de feminicídio preso em Sorriso?

Um homem de 31 anos, suspeito de assassinar sua ex-namorada de 24 anos.

Qual foi a circunstância do crime ocorrido em Sorriso?

O crime ocorreu em um pesqueiro enquanto a vítima almoçava com uma amiga.

O que a vítima tinha em relação ao suspeito?

A jovem possuía uma medida protetiva contra o suspeito.

Como o suspeito foi capturado pela polícia?

Ele foi localizado em uma estrada vicinal após fugir em um carro preto.

Vítima tinha medida de proteção contra suspeito; ele foi encontrado nesta segunda (18) em outra cidade durante fuga

