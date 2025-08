Tarifas de Trump afetam exportações do Espírito Santo Casagrande discute impacto econômico das novas taxas americanas Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 22h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, comenta sobre tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros.

Produtos como café, gengibre e pimenta, essenciais para o estado, não estão isentos das tarifas, afetando a economia local.

Cerca de 28,5% das exportações do Espírito Santo têm os EUA como destino, gerando preocupação entre os exportadores.

Casagrande sugere diversificação de mercados, destacando a China como uma nova oportunidade para as exportações capixabas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, abordou a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Com a vigência das tarifas iniciando nesta quarta-feira, Casagrande destacou as preocupações dos exportadores do estado, fortemente dependentes do mercado americano.

Ele explicou que produtos essenciais como café, gengibre e pimenta não foram incluídos na lista de exceções às tarifas. O Espírito Santo é um dos principais exportadores desses produtos, e as tarifas adicionais podem impactar significativamente a economia local. Casagrande ressaltou que 28,5% das exportações do estado têm como destino os Estados Unidos.

O governador enfatizou a necessidade de manter um diálogo contínuo com o governo federal e americano para buscar soluções diplomáticas. Ele sugeriu que o Brasil explore outros mercados internacionais para diversificar suas exportações e diminuir a dependência dos Estados Unidos.

Casagrande também destacou a importância de encontrar novos mercados para as exportações capixabas, citando a China como um possível destino devido ao recente aumento no número de empresas brasileiras autorizadas a exportar para lá. Além disso, ele enfatizou esforços domésticos para apoiar produtores locais com medidas de crédito e iniciativas para aumentar a sofisticação dos produtos exportados.

