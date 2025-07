Terremoto na Rússia provoca tsunamis e alerta global Tremor de magnitude 8.8 gera preocupação no Pacífico e América do Sul Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 19h36 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h36 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um terremoto de magnitude 8,8 ocorreu no Oceano Pacífico perto da costa da Rússia, resultando em tsunamis.

Várias nações, incluindo o Japão e o Chile, emitiram alertas e ativaram protocolos de evacuação.

O especialista Fábio Reis afirmou que as ondas atingirãp a América do Sul com menor intensidade e sem destruição significativa.

A região é parte do Círculo de Fogo do Pacífico, conhecido por sua atividade sísmica frequente e possibilidade de erupções vulcânicas.

Tsunami gerado por terremoto não deve causar grandes estragos na América do Sul, diz geólogo

Um terremoto de magnitude 8,8 ocorreu no Oceano Pacífico próximo à costa da Rússia, gerando tsunamis que provocaram alertas em diversos países. No Japão, ondas atingiram a costa de Ibaraki e outras áreas litorâneas. Na América do Sul, o Chile ativou protocolos de evacuação devido ao risco das ondas fortes.

O geólogo Fábio Reis, da UNESP, explicou que as ondas devem chegar à América do Sul com menor intensidade e não devem causar destruição significativa nas cidades costeiras. Ele ressaltou que nem todos os terremotos oceânicos resultam em tsunamis; é necessário um desnível no fundo do oceano para isso ocorrer.

A região afetada faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, conhecido por sua intensa atividade sísmica devido ao encontro de placas tectônicas. Este fenômeno pode gerar terremotos frequentes e ocasionalmente erupções vulcânicas. No Brasil, localizado no centro da placa sul-americana, a probabilidade de tsunamis é baixa.

Reis também destacou a relação entre terremotos e vulcões, explicando que a movimentação sísmica pode facilitar a ascensão de magma, levando à erupção de vulcões adormecidos.

