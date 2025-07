Trump ameaça Rússia com tarifas de até 100% em busca de paz Presidente dos EUA fez anúncio ao lado do secretário-geral da Otan Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 16h31 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h31 ) twitter

Trump anuncia que Rússia será taxada em 100% se 'não houver paz'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que poderá impor sanções severas à Rússia, incluindo tarifas de até 100%, se não houver progresso na resolução pacífica de um conflito atual. A declaração foi feita durante um discurso na Casa Branca após uma reunião com o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte.

Trump afirmou que essas tarifas podem ser implementadas sem a aprovação do Senado ou do Congresso, mas destacou a importância de um projeto em discussão no Congresso que propõe tarifas secundárias de até 500% sobre Moscou. O presidente ressaltou a coordenação entre republicanos e democratas no desenvolvimento dessa legislação e expressou otimismo quanto à sua aprovação, enfatizando a importância das medidas conjuntas para pressionar economicamente a Rússia.

