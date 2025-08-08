Trump exige renúncia do CEO da Intel por laços com China Presidente dos EUA destaca conflito de interesses de Lip-Bu Tan Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 21h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h00 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a renúncia do CEO da Intel, Lip-Bu Tan, após alegações de que ele mantém laços com a China. Trump expressou sua opinião na plataforma Truth Social, citando um possível conflito de interesses.

Um relatório da Reuters revelou que Lip-Bu Tan investiu em empresas chinesas, incluindo algumas ligadas ao setor militar do país. Paralelamente, o senador Tom Cotton solicitou explicações ao conselho da Intel sobre essas revelações.

A pressão pela saída do executivo ocorre durante uma reestruturação estratégica na Intel, que inclui a redução de 15% do quadro de funcionários para aumentar a eficiência e competitividade da empresa.

