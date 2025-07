Trump pressiona retorno de nomes controversos em times esportivos dos EUA Presidente dos EUA ameaça dificultar construção de estádio do Washington Commanders Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 18h31 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h31 ) twitter

Trump defende que times da NFL e da MLB voltem a adotar nomes controversos

Nos Estados Unidos, Donald Trump está pressionando para que times esportivos retomem antigos nomes considerados ofensivos. Em uma publicação em rede social, o presidente defendeu que o Washington Commanders volte a se chamar Redskins e que o Cleveland Guardians adote novamente o nome Indians, mencionando um suposto clamor popular por essas mudanças.

Ambos os times alteraram seus nomes em 2022 devido a preocupações com ofensas aos nativos norte-americanos. Trump ameaçou bloquear o avanço do projeto de construção do novo estádio do Washington Commanders caso a mudança de nome não ocorra, utilizando comitês federais para influenciar o processo. A prefeita de Washington afirmou que continuará apoiando o projeto, independentemente de alterações, e criticou a demora na aprovação do contrato. Já o presidente do Conselho do Distrito de Columbia assegurou que a ameaça não atrasará o cronograma do acordo.

