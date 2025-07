João Marcello Bôscoli: 'É muito difícil imaginar que a gente não vai mais ouvir o Ozzy'

O cantor Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos, ao lado da família, segundo comunicado oficial. A causa da morte ainda não foi revelada. O artista que sofria de mal de Parkinson foi um marco de uma geração do cenário musical, tendo feito o seu último show ao lado do Black Sabbath , sua primeira banda, no dia 5 de julho deste ano.



Ao lado da banda, com seu timbre de voz único, temática de terror e presença de palco única, John Michael “Ozzy” Osbourne ajudou a desenhar o que é conhecido como heavy metal, um dos subgêneros do rock. É o que explica o produtor João Marcello Bôscoli, em entrevista ao Hora News .