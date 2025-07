'Mobilizaremos o povo a voltar para as ruas', diz oposição em apoio a Bolsonaro

O deputado do PL (Partido Liberal) Filipe Barros afirmou, nesta terça-feira (22), que acredita em uma perseguição política contra Jair Bolsonaro. Por isso, diz, os parlamentares vão se articular para discutir o que foi planejado nas comissões, após o ato publicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que veda reuniões de comissões até 1º de agosto de 2025.

A medida foi tomada após duas comissões do PL marcarem encontros para esta terça-feira com pautas em apoio ao ex-presidente, mesmo durante o recesso informal do Congresso.



Em resposta, os parlamentares se manifestaram. Barros declarou que, embora o Congresso esteja no recesso branco, a bancada do PL não terá pausa e continuará a agitar apoiadores. "Mobilizaremos o povo a voltar para as ruas. [...] Nós faremos o que tem que ser feito, não fugiremos do combate”.



Além disso, o processo contra Bolsonaro segue em andamento, com o pedido de condenação por sua liderança em uma suposta organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes. A acusação está relacionada à articulação dos eventos de 8 de janeiro, quando ocorreu a tentativa de golpe de Estado e a destruição do Congresso e do STF. Caso condenado, Bolsonaro pode enfrentar uma pena superior a 40 anos.