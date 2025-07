Sucesso com o Black Sabbath e reality show com a família: relembre a trajetória de Ozzy Osbourne

O cantor Ozzy Osbourne faleceu nesta terça-feira (22), aos 76 anos. Ozzy foi vocalista do grupo Black Sabbath e esteve à frente da banda em projetos como Paranoid e Master of Reality. Osbourne deixou o grupo em 1979 para focar na carreira solo, na qual lançou hits como Crazy Train e No More Tears. Para além da música, Ozzy estrelou o reality show Os Osbournes, ao lado da família.



No início do mês, o cantor participou de um show de despedida com a formação clássica do Black Sabbath. A última apresentação foi no dia 5 de julho. A causa de morte ainda não foi revelada, mas Ozzy enfrentou diversos problemas de saúde nos últimos anos, como um diagnóstico de Parkinson. O cantor deixa seis filhos.