Vendas de veículos elétricos da Tesla caem 60% no Reino Unido em julho Concorrência com BYD e queda na demanda afetam desempenho da montadora Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 21h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 21h00 )

As vendas de veículos elétricos da Tesla no Reino Unido diminuíram 60% em julho, com apenas 987 unidades vendidas em comparação às 2.400 do mesmo período no ano anterior. Essa queda ocorre em meio a uma redução geral na demanda europeia por veículos elétricos e ao crescimento da concorrente chinesa BYD no mercado.

Além do Reino Unido, outros países europeus também registraram quedas significativas nas vendas da Tesla. Na Suécia, as vendas caíram 86%, totalizando 163 veículos. Na França, houve uma redução de 27%, com 1.300 carros vendidos, enquanto na Bélgica, as vendas diminuíram em 58%, somando 460 unidades. Esses dados refletem uma mudança significativa na dinâmica do mercado europeu de veículos elétricos.

