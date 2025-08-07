Vendas de veículos elétricos da Tesla caem 60% no Reino Unido em julho

As vendas de veículos elétricos da Tesla no Reino Unido diminuíram 60% em julho, com apenas 987 unidades vendidas em comparação às 2.400 do mesmo período no ano anterior. Essa queda ocorre em meio a uma redução geral na demanda europeia por veículos elétricos e ao crescimento da concorrente chinesa BYD no mercado.
Além do Reino Unido, outros países europeus também registraram quedas significativas nas vendas da Tesla. Na Suécia, as vendas caíram 86%, totalizando 163 veículos. Na França, houve uma redução de 27%, com 1.300 carros vendidos, enquanto na Bélgica, as vendas diminuíram em 58%, somando 460 unidades. Esses dados refletem uma mudança significativa na dinâmica do mercado europeu de veículos elétricos.
