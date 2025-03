Leilão de área desmatada no Pará fará com que investidor privado recupere vegetação nativa

No Pará , o investidor que comprar uma área desmatada em leilão poderá plantar árvores nativas da região para adquirir créditos de carbono . A concessão prevê que o local passe por uma restauração ecológica.



Esse modelo é inédito no Brasil e o leilão será um projeto-piloto em um espaço de 10 mil hectares de proteção ambiental, localizado no Triunfo do Xingu, em Altamira. Segundo Helder Barbalho , governador do Pará, o projeto utilizará áreas griladas e visa à geração de emprego por meio da parceira com a iniciativa privada.



O próximo leilão deve acontecer em maio e vai conceder a exploração de madeira na Floresta Nacional de Jatuarana, no Amazonas.