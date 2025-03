O Brasil está no mapa das piores secas do mundo . Em 2024, quase 60% do país sofreu com a maior escassez de água da história — que comprometeu biomas e a produção agrícola. Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (31), Marcos Alexandre Teixeira, professor do departamento de engenharia agrícola e meio ambiente, afirma que “é um problema que não tem como evitar”.



O especialista explica que “as secas vieram para ficar” e que a população vai precisar aprender a lidar com esse fator, fazendo escolhas melhores não só como cidadãos, mas pensando também no setor produtivo e em questões governamentais, além de repensar a forma de consumo.