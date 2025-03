Avanço do mar atinge praias do Nordeste e gera ondas de até dois metros

O nível mar tem avançado sobre diversos pontos do litoral nordestino. No Rio Grande do Norte, as ondas causaram prejuízos para comerciantes, que tiveram suas barracas destruídas, e assustaram turistas. Segundo a Marinha, o oceano chegou a dois metros de altura no local.



Na Bahia, a união de ventos com a força das águas causou erosão na costa da Praia de Guarajuba, no litoral norte baiano. A ocorrência desestabilizou o solo e causou a queda de um coqueiro.