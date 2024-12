Entenda por que mudanças bruscas no tempo fazem mal à saúde dos brasileiros

Em entrevista ao Hora News , nesta sexta-feira (6), Thiago Queiroz, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica que instabilidades no tempo impactam a saúde do brasileiro, pois “nosso organismo é desenvolvido para que uma temperatura certa seja mantida de forma constante”. Essa mudança brusca faz com que o nosso centro regulatório tenha um desacordo. “As vias respiratórias acabam sentindo com mais facilidade, porque é onde tem a maior perda de líquidos”, seja de calor por transpiração ou do próprio ressecamento do ar, segundo Queiroz.



Ainda de acordo com o especialista, pessoas que possuem alguma alergia já tem uma predisposição para desenvolver estes sintomas e crianças e idosos podem se tornar um alvo mais fácil de doenças respiratórias e infecciosas. “A criança por ter uma baixa maturação do sistema imunológico e o idoso porque tem a senilidade do sistema imune”, completa.