'Estamos profundamente preocupados com Gaza', diz Xi Jinping após reunião com Lula; assista

Após reunião no Palácio da Alvorada para assinar cerca de 30 acordos de cooperação entre Brasil e China, nesta quarta-feira (20), o chefe de Estado chinês, Xi Jinping discursou ao lado de Lula e comentou sobre os assuntos debatidos. Entre eles, a guerra no Oriente Médio foi lembrada pelo governo de Pequim, segundo Xi Jinping, "é preciso um cessar-fogo imediato" na região. “Estamos profundamente preocupados com Gaza”, declarou. Além disso, o líder comentou sobre a forte relação econômica com o Brasil e celebrou a cooperação entre os dois países.