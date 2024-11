Gol e Latam cancelam voos para a Argentina devido à greve nacional no país

As companhias aéreas Gol e Latam cancelaram voos para a Argentina devido à greve nacional que acontece no país, nesta quarta-feira (30). A paralisação da população é contra as medidas de ajuste do presidente Javier Milei . Segundo a Gol, todos os clientes que tiveram as viagens canceladas terão os voos remarcados para outras datas e poderão realizar a alteração sem custo, ou, ainda, solicitar reembolso integral. A empresa aérea afirmou que a greve afeta toda a operação aeroportuária nas cidades em que opera. Além disso, para atender os clientes afetados, a Gol terá voos extras para os dias 31 de outubro e 1° de novembro.