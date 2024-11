Argentina divulga a identidade do líder do Hezbollah na América Latina

Autoridades da Argentina divulgaram a identidade do líder do Hezbollah na América Latina. A ministra de Segurança disse que o libanês Hussein Ahmad Karaki esteve na Argentina e no Brasil. Ele participou de um atentado terrorista em Buenos Aires em 1992. Além de recrutar pessoas para o grupo terrorista, Hussein também tem relações com facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho. Ele está foragido.