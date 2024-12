Greve paralisa nove fábricas da Volkswagen na Alemanha

Uma greve geral paralisou nove fábricas da Volkswagen na Alemanha nesta segunda-feira (2). Os trabalhadores interromperam as linhas de montagem em meio à disputa entre o sindicato e a montadora sobre o futuro das operações da companhia. Milhares de funcionários se reuniram na sede da empresa, em Wolfsburg, e protestaram. Em outras fábricas de componentes e de veículos também ocorreram manifestações. A Volkswagen exige um corte salarial de 10% e afirma que precisa reduzir custos e aumentar o resultado de vendas para manter sua participação no mercado, em meio à concorrência com montadoras da China .