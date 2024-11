China planeja reaquecer economia para disputa comercial contra os Estados Unidos

Diante de uma iminente disputa comercial contra os Estados Unidos , a China anunciou, nesta quinta-feira (21), um plano para reaquecer a economia e impulsionar o comércio exterior . As medidas incluem a expansão do seguro de crédito para a exportação, o suporte financeiro a empresas estrangeiras e a simplificação dos pagamentos internacionais. O país asiático enfrenta uma crise no setor imobiliário, intensificada pela queda no consumo e pelo alto índice de desemprego desde o fim da pandemia.