Justiça dos EUA determina devolução de esmeralda de 380 kg para o Brasil

A Justiça dos Estados Unidos acatou um pedido do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e determinou, nesta quinta-feira (21), que uma esmeralda de 380 kg seja devolvida ao Brasil. A pedra preciosa foi encontrada na região norte da Bahia em 2001 e, segundo a AGU (Advocacia-Geral da União) , foi extraída e comercializada ilegalmente. As duas pessoas acusadas de envolvimento nas movimentações ilegais foram presas em 2017 pelos crimes de receptação e contrabando. Ainda de acordo com a AGU, é possível ser apresentado um recurso contra a decisão, o que pode cancelar a devolução da pedra. Por enquanto, a esmeralda permanece sob custódia da polícia de Los Angeles, na Califórnia .