Análise: política do 'gold card' é inteligente, mas não resolve problema da base eleitoral de Trump

O gold card , cartão anunciado pelo presidente Donald Trump em meio às novas políticas de imigração, começará a ser vendido na próxima semana. O documento faz parte de um programa que vai vender vistos dos Estados Unidos em troca da cidadania norte-americana. As inscrições para quem quiser a autorização para adquirir o visto — vendido pelo equivalente a R$ 28 milhões — poderão ser feitas no site da Secretaria de Comércio.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (11), Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais, explica que a nova medida “é inteligente, do ponto de vista de trazer recursos e pessoas com alto poder aquisitivo, mas não acho que resolve o problema da base eleitoral [de Trump]”.