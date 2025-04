EUA não vão necessariamente impedir a atuação chinesa no Canal do Panamá, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (10), o doutor em ciência política, Bruno Pasquarelli, fala sobre a pretensão dos Estados Unidos de “ eliminar as influências chinesas ” do Canal do Panamá, via importante para escoamento de mercadorias no comércio mundial.



Segundo Pasquarelli, o canal “tem uma grande influência de empresas chinesas, que possuem concessões para operar nas proximidades. Mas tem toda a questão da própria soberania do Panamá , então é necessário dialogar com o governo, que tem reafirmado a importância do respeito à sua soberania e dito constantemente que não há um controle chinês ali”.



O especialista explica que o país da América Central tem um histórico de bom relacionamento com ambas as nações, e não quer perder essas conexões. Ele cita a intenção da China em permanecer na região, com a construção de outros canais, e que “não necessariamente vai impedir sua atuação” pelos americanos.