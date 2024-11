Memorial para vítimas de atropelamento é desmanchado na China

Autoridades chinesas desmancharam, nesta quarta-feira (13), um memorial improvisado em homenagem às vítimas do ataque no centro esportivo da cidade de Zhuhai , na China , que deixou 35 mortos. Coroas de flores, velas e outros objetos colocados no local foram retirados por funcionários do governo que, segundo a agência de notícias AFP, relataram ter recebido “ordens de cima”.



A tragédia ocorreu na última segunda-feira (11), quando um homem avançou com um carro sobre uma multidão que estava no centro esportivo. Além das vítimas fatais, que só foram confirmadas quase um dia após o ocorrido, outras 43 pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, o motorista , de 62 anos, estaria irritado com o próprio divórcio. O suspeito foi detido no local, mas está hospitalizado e permanece em coma, ainda sem condições de ser interrogado.