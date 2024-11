Nissan Motors irá encerrar 9.000 postos de trabalho no mundo e reduzir 20% da produção

A Nissan Motors anunciou que vai encerrar 9.000 postos de trabalho no mundo e reduzirá em 20% a capacidade de produção. A montadora japonesa também revisou e diminuiu drasticamente as previsões de receitas e lucros operacionais para o ano fiscal de 2024. Algumas empresas de automóveis japonesas enfrentam uma forte concorrência da China, com a rápida expansão das montadoras de carros elétricos apoiadas pelo governo. Segundo o CEO da Nissan, Makoto Uchida, as vendas fracas no mercado dos Estados Unidos influenciaram na situação da empresa, que registrou uma queda de 93% no lucro no primeiro semestre.