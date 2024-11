Pedágio sem cancela: 8% dos motoristas não pagaram a tarifa no sistema ‘free flow’ na BR-101

O 'free flow', sistema de pedágios sem cancelas, marcou o primeiro ano de operação no Brasil com 8% de motoristas sem pagar a tarifa na BR-101. A rodovia, que liga a cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, a São José do Norte, no Rio Grande do Sul , foi a primeira no país a adotar esse tipo de cobrança. Atualmente, o free flow está presente em apenas um trecho entre três cidades do Rio de Janeiro, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty.



A penalidade para motoristas que não efetuam o pagamento do sistema é a mesma da infração por evasão tradicional, com multa superior a R$ 195 e cinco pontos na carteira .