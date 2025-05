Ampliação do Minha Casa, Minha Vida representa busca do governo para diminuir o déficit habitacional

A ampliação do Minha Casa, Minha Vida é uma forma de utilizar recursos do FGTS para trazer retorno para a sociedade, diz o economista Rodrigo Simões, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (1º). O CMN (Conselho Monetário Nacional) regulamentou a nova faixa do programa na última quarta-feira (30) — famílias que ganham até R$ 12 mil por mês poderão ter acesso ao crédito imobiliário com taxas reduzidas.



Simões aponta que a medida representa uma busca do governo em diminuir o déficit habitacional enfrentado pelo país. “Hoje, existe um déficit de quase seis milhões de residências no Brasil, de pessoas que moram numa residência, mas não é considerada uma residência adequada, ou por falta de infraestrutura, ou por falta de saneamento, ou porque tem muitos membros morando em poucos cômodos”, explica o especialista.