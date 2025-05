Entenda como a taxa básica de juros a 14,25% contribui para o desemprego no Brasil

Embora o desemprego no Brasil tenha atingido a menor taxa para um primeiro trimestre desde 2012 — 7%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) —, mais de 7 milhões de pessoas seguem fora do mercado de trabalho.



Para Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas), os desafios vão além da qualidade da formação profissional e incluem, entre outros fatores, o impacto da alta na taxa básica de juros , que chegou a 14,25%.



“Nós tivemos melhora de desemprego, nós tivemos recuperação de massa salarial e aí, qual é a solução encontrada agora? É esfriar a economia para conter a inflação. Então, o que eu vou fazer? Vou provocar a demissão”, pontua Carla em entrevista ao Jornal da Record News de quarta-feira (30).



A economista lembra que o setor da construção civil foi um dos mais afetados por esse freio na atividade econômica, resultado do esforço do Banco Central para manter a meta da Selic . “Essa é uma estrutura, uma métrica, digamos assim, extremamente dolorosa, porque a gente precisa pensar em melhorar o mercado de trabalho”, completa.