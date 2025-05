Preço do botijão de gás chega a R$ 155 em Roraima; média nacional é de R$ 108,01

O preço do botijão de gás na região Norte supera em 10% a média nacional — enquanto no Brasil o valor médio é de R$ 108,01, na região é de R$ 119,35. Everson Costa, supervisor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) do Pará, explica que as dificuldades de transporte na região da Amazônia impactam os preços.



Roraima lidera o ranking dos maiores preços, com botijões sendo encontrados a R$ 155, seguido da Bahia, com R$ 153, e Pará, com R$ 150.