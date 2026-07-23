Tarifa de 25% contra produtos brasileiros entra em vigor
Medida adotada pelos EUA é válida para a importação de cerca de 3.000 itens
O anúncio de novas tarifas dos Estados Unidos para o Brasil impacta diretamente a economia brasileira. Entenda.
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