Efeitos das tarifas: 18% das exportações para os EUA devem ser afetadas
Indústria deve ser o setor mais impactado pelas novas taxas, na avaliação do governo
O governo brasileiro avalia que as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos afetarão cerca de 18% das exportações do país. Veja análise.
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