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Efeitos das tarifas: 18% das exportações para os EUA devem ser afetadas

Indústria deve ser o setor mais impactado pelas novas taxas, na avaliação do governo

Conexão Record News|Do R7

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O governo brasileiro avalia que as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos afetarão cerca de 18% das exportações do país. Veja análise.

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